Adıyaman'daki depremzedeler acil yardım bekliyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler, Adıyaman'da yıkıma ve sayısı bilinmeyen ölümlere yol açtı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, şehrin neredeyse binaların büyük bölümünün yıkıldığı kentte enkaz altında ve yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda kalan depremzedeler bir an önce kurtarılmayı bekliyor.

Devlet kurumlarının işlevsiz hale geldiği ve henüz ne ciddi bir iş makinesi ne de yeterli arama-kurtarma ekibinin ulaşmadığı belirtilen kentte, insanlar enkaz altında kalanlara kendi imkânlarıyla ulaşmaya çalışıyor.

Altyapının çöktüğü, enerjinin sağlanamadığı kentte insanlar dondurucu havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Bölge illerinden kente ulaşan kimi insani yardım dernekleri ise imkânları ölçüsünde depremzedelere giysi ve gıda yardımı ulaştırıyor.

Öte yandan büyük bir yıkımın olduğu köylere ise henüz bir yardımın ulaşılmadığı ifade ediliyor. Çoğu köyün yerle bir olduğu kaydedilirken, ciddi can kayıplarından endişe ediliyor.

Yardım alamayan depremzedelerin açlık ve soğuk havada ölmekle karşı karşıya kaldığı Adıyaman'da büyük insani kriz yaşanıyor.

Burada insanlar, arama-kurtarma ekiplerinin ve insani yardımların bir an önce kente ulaşmasını bekliyor.(İLKHA)