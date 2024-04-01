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Gündem Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!
Gündem

Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 22:13:00 - 2024-04-01 22:57:12
Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!

CHP'nin yüzde 49,7'lik oy oranıyla kazandığı Adıyaman'da 7 belediye meclis üyesi adayı göstermesi gerekirken 4 aday gösterdiği öğrenildi.

2024 yerel seçiminin en dikkat çeken sonuçlarından birisi de Adıyaman'daki sandıklardan çıktı.

Adıyaman'da CHP, oyların yüzde 49,7'sini alarak kazanan parti oldu.

AK Parti oyları yüzde 27,4 olurken, Yeniden Refah ise yüzde 13,7 oy oranına ulaştı.

CHP bile beklemiyormuş!

Adıyaman'daki seçim sonucunu CHP'nin bile beklemediği ortaya çıktı. Seçimden önce Adıyaman İl Belediye Meclisi için 7 aday çıkartması gereken CHP'nin sadece 4 aday belirlediği öğrenildi.
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Bu sebeple 5. belediye meclis adayı AK Partili oldu.

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