Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!
CHP'nin yüzde 49,7'lik oy oranıyla kazandığı Adıyaman'da 7 belediye meclis üyesi adayı göstermesi gerekirken 4 aday gösterdiği öğrenildi.
2024 yerel seçiminin en dikkat çeken sonuçlarından birisi de Adıyaman'daki sandıklardan çıktı.
Adıyaman'da CHP, oyların yüzde 49,7'sini alarak kazanan parti oldu.
AK Parti oyları yüzde 27,4 olurken, Yeniden Refah ise yüzde 13,7 oy oranına ulaştı.
CHP bile beklemiyormuş!
Adıyaman'daki seçim sonucunu CHP'nin bile beklemediği ortaya çıktı. Seçimden önce Adıyaman İl Belediye Meclisi için 7 aday çıkartması gereken CHP'nin sadece 4 aday belirlediği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu sebeple 5. belediye meclis adayı AK Partili oldu.
Gündem
Türkiye seçim tarihinde görülmemiş olay! Temizlik görevlisi seçimlerin bittiğini düşünüp oyları çöpe attı