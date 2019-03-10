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Adıyaman'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında, 76 yaşındaki Ahmet Ortak'a ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 17:11
Adıyaman'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Ortak'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mezarlık yakınlarında yoldan geçenler yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde yerde erkeğin öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ahmet Ortak'a ait olduğu saptandı. Ortak'ın cansız bedeni polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:11
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  4. Ahmet Ortak

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