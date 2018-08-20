Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan yangın

Besni ilçe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yağ fabrikasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.