Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan yangın
Yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, fabrikada maddi hasar meydana geldi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:13
Besni ilçe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yağ fabrikasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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