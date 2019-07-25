Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu Üzerinde 103 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde 103 uyuşturucu hap ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.Z'yi durdurdu. Zanlının üst aramasında 103 uyuşturucu hap ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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