Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere, jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledi.
Farklı adreslerde yapılan aramalarda, 78,06 gram sentetik uyuşturucu, 36 kök Hint keneviri ve 31,44 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.