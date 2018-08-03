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Adıyaman'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, aralarında Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki'nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:27
Adıyaman'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Polis memuru Oktay Çiçek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çelikhan-Adıyaman karayolunun Bulam mevkisinde Aslı Kılıç yönetimindeki 44 AAF 423 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Cebrail Büyüktaş ve Zeliha Kılıç yaralandı.

Yaralılardan 4'ü 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine, Eşki ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AA muhabirine, "Ayakta tedavi gördüm. Durumum iyi. Valilikte düzenlenecek toplantıya katılacağım." dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:27
  1. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi
  2. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki'
  3. iki otomobilin çarpışması
  4. kaza

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