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Aktüel

Adıyaman'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:55:30 -
Adıyaman'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Kahta Belediyesi tarafından yürütülen yol ve kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak yığınlarının altında kalan işçi Hacı Arslan (36), işçiler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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