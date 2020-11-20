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Aktüel Adıyaman'da toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Adıyaman'da toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ele geçirilen roketatarın bir askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:02:06 -
Adıyaman'da toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz 90-91" Operasyonu kapsamında Çelikhan ilçesi kırsallarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, terör örgütü PKK mensuplarının, 3 odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlediği 1 RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 2 jelikan bidon, 30 örgütsel doküman, 1 hücum yeleği, 4 ayakkabı, 1 piknik tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Roketatarın, 2016'da Adıyaman Boğaz köy Girik Köprüsü mevkisinde 1 askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.

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