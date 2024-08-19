  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı!

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

Amatör ve sportif havacılar için hava kampüs uygulaması başlıyor

Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "O bölgede 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum" diyerek uyardı!

Ünlü tekstil firması 50 milyon dolarlık borca batıp iflas etti!

Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Bankamatik Arif alemde yakalandı! Bu şarlatan az daha milletvekili yapılacaktı
Yerel Adıyaman’da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 4 yaralı
Yerel

Adıyaman’da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 00:01:00 -
Adıyaman’da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 4 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nazım Budak idaresindeki 80 AA 2869 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Fuar Alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Nazım Budak ve otomobilde bulunan Yusuf Turgut, Mustafa Şahin ile Muhammet Enes Atalay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23