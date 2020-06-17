  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da sulama kanalına düşen boğa kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:08:55 -
Adıyaman'da sulama kanalına düşen boğa kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sulama kanalına düşen boğa, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dilektepe köyünde Ahmet Karakaya'ya ait boğa, köyün yakınında bulunan sulama kanalına düştü.

Karakaya ve köylülerin çabası sonuç vermeyince itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, sulama kanalındaki boğayı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanın sahibi Ahmet Karayakaya, boğasının kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı