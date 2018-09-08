Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Yeni Mahalle Ebu Sadık Parkı yakınında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir kişinin tabancasından çıkan kurşunla Murat Çınar (19), karın bölgesinden yaralandı.

Yaralı Çınar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.