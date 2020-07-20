  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da sıcak hava etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:48:21 -
Adıyaman'da sıcak hava etkili oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Kentte sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan gölge alanları tercih etti. Çocuklar ise kentteki havuzlara giderek, serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ferhat Vural, serinlemek için havuza geldiğini söyledi.

Kentte havanın çok sıcak olduğunu belirten 9 yaşındaki Hüseyin Sarı da havuza girerek, serinlediğini ifade etti.

Zeynal Koparan da havuzun güzel olduğunu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaya özen gösterdiğini kaydetti.

Yüzme Antrenörü Onur Sever ise sıcak hava nedeniyle insanların sosyal aktivite olarak havuzları tercih ettiğini vurgulayarak, havuzda koronavirüs tedbirlerine uymaya aşırı derecede özen gösterdiklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı