Adıyaman'da sel dehşeti! Traktör yutuldu, mağaraya sığınan 4 kişi ecel terleri döktü!
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere yatağından geçmeye çalışan bir traktör, dev dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İçindeki 4 kişinin akıntıya kapılıp sürüklenmesiyle başlayan can pazarı, mucizevi bir kurtuluşla noktalandı. Azgın sularla boğuşarak kıyıdaki bir mağaraya sığınmayı başaran vatandaşlar, bölgeye sevk edilen profesyonel ekiplerin nefes kesen operasyonuyla hayata tutundu.
Dikilitaş köyü yakınlarında seyreden 36 AL 959 plakalı traktör, sağanak sonrası yükselen dere yatağından geçiş yaptığı sırada sel sularına kapıldı.
Traktörde bulunan M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U, yüzerek bölgedeki bir mağaraya sığındı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mağarada mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.