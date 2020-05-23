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Adıyaman'da şehit yakınları kabir ziyaretinden vazgeçmedi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:23:21 -
Adıyaman'da şehit yakınları kabir ziyaretinden vazgeçmedi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyaretleri yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları, dua etti.

Öte yandan İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, şehitlikte temizlik çalışması yaparak, mezarlıktaki bahçeyi suladı.

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