Adıyaman'da şehit yakınları kabir ziyaretinden vazgeçmedi
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyaretleri yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.
Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları, dua etti.
Öte yandan İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, şehitlikte temizlik çalışması yaparak, mezarlıktaki bahçeyi suladı.