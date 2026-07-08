Adıyaman'da rüzgarın oyunu! Kuru otlar tutuştu, alevler bahçeyi yuttu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adıyaman, yaz sıcaklarının ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen feci bir yangınla sarsıldı. Alitaşı Mahallesi'ndeki boş bir arazide bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın da hırçınca destek verdiği yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki meyve bahçelerine sıçradı ve bölgeyi bir anda duman bulutu kapladı.
Adıyaman'da otluk alanda çıkan ve bahçeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bahçeye sıçradı. Yangının bahçeye sıçramasıyla daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.