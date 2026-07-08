Adıyaman'da rüzgarın oyunu! Kuru otlar tutuştu, alevler bahçeyi yuttu!

Adıyaman, yaz sıcaklarının ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen feci bir yangınla sarsıldı. Alitaşı Mahallesi'ndeki boş bir arazide bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın da hırçınca destek verdiği yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki meyve bahçelerine sıçradı ve bölgeyi bir anda duman bulutu kapladı.