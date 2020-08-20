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Aktüel Adıyaman'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi
Aktüel

Adıyaman'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:01:32 -
Adıyaman'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi. İşletmenin önündeki kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Nazif Oğuz idaresindeki 06 CPN 28 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki bir iş yerine girdi.

Kaza sırasında iş yerinin önünde bulunan Selim Savaş yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve Selim Savaş'a çarpması yer alıyor.


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