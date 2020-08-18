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Aktüel Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:02:54 -
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sait Ülger idaresindeki 54 BG 517 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolu Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ülger ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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