THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 3 kişi yaralandı

Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Onur Karaca idaresindeki 44 NP 815 plakalı otomobil, Çatal Ağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girip ağaca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Onur Karaca ile otomobilde bulunan Doğukan Karaköse ve Enes Özer yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
  1. Kahramanmaraş
  2. Malatya
  3. Mehmet Onur Karaca
  4. Doğukan Karaköse
  5. Enes Özer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un gerekiyor
    1. Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un..
    2. İtalya'da çöken köprü tamamen yıkılacak!
    3. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    4. Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
    5. Arefe günü tam gün tatil mi?
    6. ABD'de Müslüman kadın aday ön seçimi..
    7. Amerikancı solcular rahatsız! ABD..
    8. Eski milletvekili vefat etti
    9. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    10. Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!
    11. ‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’
    12. Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye..
    13. İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer..
    14. ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız
    15. Arefe günü nasıl değerlendirilmeli?
    16. Darbe girişimini MİT'e ihbar eden..
    17. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    18. İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu
    19. Yerli Trump Kılıçdaroğlu
    20. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?