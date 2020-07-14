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Aktüel

Adıyaman'da orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:48:32 -
Adıyaman'da orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan orman yangınında 3 hektarlık alanda zarar oluştu.

Dağkuyucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 3 hektar alan zarar gördü.



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