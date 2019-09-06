Adıyaman’da orman yangını Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanlarla ormanlık alanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.