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Aktüel Adıyaman'da orman yangını
Aktüel

Adıyaman'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:28:00 -
Adıyaman'da orman yangını

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 60 hektar alan zarar gördü.

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