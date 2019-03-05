Adıyaman'da okulun çatısında yangın çıktı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamzalar köyündeki ilkokulun çatısında çıktı. Kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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