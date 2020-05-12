  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı

Kumar oynayanlara sosyal mesafe kuralını ihlalden de ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:48:16 -
Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası kesildi.

Mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı