Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da define bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, kürek, kırıcı alet, kablo, metal çubuk ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.