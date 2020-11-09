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Aktüel Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı
Aktüel

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:03:00 -
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da define bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, kürek, kırıcı alet, kablo, metal çubuk ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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