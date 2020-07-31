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Aktüel

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 13:58:01 -
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsmet Özbal idaresindeki 46 LU 900 plakalı otomobil, Mustafa Doğan'ın kullandığı 01 KU 704 plakalı otomobille Üçgöz köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Azra ve Abdulsamet Balkesen ile Melike ve İlyas Özbal ile Seren Turgut yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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