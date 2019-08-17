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Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde iki aile arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:11
Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde iki aile arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanılan kavgada İsmail Özçelik (66) ile Kerem Ergün (33), tabancadan çıkan mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan İsmail Özçelik yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Kerem Ergün ise, Adıyaman’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Özçelik yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerem Ergün’ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:11
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