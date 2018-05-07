Adıyaman'da heyelan!

Bölgede geçen haftadan bu yana aralıklarla süren ve zamanla etkisini artıran sağanak, özellikle Çelikhan-Adıyaman karayolunun 26'ncı kilometresinde Koçali ve Recep köyü güzergahında toprak kaymasına neden oldu.

Ayrıca Koçali-Recep köyü yol ayrımında göçük meydana geldi.

Heyelanın olduğu bölgeye sevk edilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra çalışma başlattı.

Koçali köyünde yaşayan Sait Orhan, gazetecilere açıklamasında, "Yağmur öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Hala devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket yaşanmaz." dedi.