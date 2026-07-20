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Yerel Adıyaman'da haşere ilacıyla 26 kişiyi zehirlediler
Yerel

Adıyaman'da haşere ilacıyla 26 kişiyi zehirlediler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Adıyaman’da haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama esnasında ilaçtan etkilendiği iddia edilen 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Havalimanı yakınlarında haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sonucunda arazide tarım işçisi olarak çalışan 26 kişi iddialara göre sıkılan ilaçtan zehirlendi. Fenalaşan 26 tarım işçisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, hastanede ziyaret ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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