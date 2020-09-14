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Aktüel Adıyaman’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Adıyaman’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:04:47 -
Adıyaman’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Alagöz idaresindeki 06 DK 7828 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde refüjde bulunan elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü Alagöz ile otomobilde bulunan Saniye Hamurlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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