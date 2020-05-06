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Aktüel

Adıyaman'da Gölbaşı ilçe merkezi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:11:56 -
Adıyaman'da Gölbaşı ilçe merkezi karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakam Mutlu Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığını söyledi.

Diğer illerden ilçeye çok sayıda giriş yapılması nedeniyle Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında önlemler uygulandığını ifade eden Köksal, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe merkezinin bu gece yarısından itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındığını bildirdi.

Köksal, vatandaşlardan da evde kalmalarını istedi.

Bu arada, karantina sürecinde ilçedeki fırın, eczane ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.

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