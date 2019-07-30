Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında bekleyen aileye çarptı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.30 Temmuz 2019 Salı 16:00
Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.
Kazada yol kenarında bekleyen İlkay (34), Ayaz Eren (2) ve Azra Tutuk (6), sürücü Tütün ile araçtaki eşi Canan (23) ve oğlu Musab Hamza Tütün (4) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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