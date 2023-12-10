Adıyaman’da feci kaza

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA