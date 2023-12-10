  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

Türk Dünyası'ndan Bursa'ya önemli bir görev

Neler dönüyormuş neler! Seda Sayan’a katılan Apaçi Mustafa her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Yunanistan’da gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Akşener’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak

Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı

Mehmet Şimşek’ten flaş karar! Çok ani oldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni Yargı Paketi’nde 'İstanbul Sözleşmesi' pozları! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

Batı vermedi Türkiye kendi yaptı! 2024'te 'patlama' gerçekleştirecek

Türkiye tarihinden ilk olacak: Dünya ülkeleri almak için sıraya girdi! Sınıfının en iyisi
Yaşam Adıyaman’da feci kaza
Yaşam

Adıyaman’da feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:33:00 -
Adıyaman’da feci kaza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23