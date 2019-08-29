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Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

Adıyaman’da, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlü ve hükümlüler temizlik yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:32
Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

Adıyaman’da, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlü ve hükümlüler temizlik yaptı.


Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan ve Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Atatürk Sahil Parkındaki yapılan etkinliğe Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’unda destek verdiği "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" Adıyaman’da da gerçekleştirildi.


Adıyaman’da da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adıyaman Eğriçayı Parkı içerisinde temizlik yaptı.


Etkinlik programına Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir Kandemir, Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, çevre ve şehircilik il müdürlüğü şube müdürleri, denetimli serbestlik müdürlüğü personelleri, Adıyaman Belediyesi çalışanları ve hükümlüler katıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, “Tüm Türkiye genelinde denetim serbestlik müdürlüklerimiz tarafından mahkemelerce kesinleşmiş kamu hizmetlerinde çalışma cezası alan hükümlülerimizle birlikte temiz çevre için Eğriçayı Parkında temizlik faaliyeti yürütmekteyiz. Artık hükümlülerimizi ceza infaz kurumlarının olumsuz etkilerinden kurtarmak amacıyla belirli miktarlara kadar olan cezaları kamu hizmetinde, kamuya yararlı işlerde çalıştırmak suretiyle infaz etmekteyiz. Bu kapsamda da Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde cezasını infaz etmekte olan hükümlülerimizle birlikte burada temizlik yapıyoruz" dedi.


Daha sonra konuşan Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, “Adıyaman Eğriçayı Parkına 20 hükümlümüzle beraber gelerek burada temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamız bugüne mahsus bir çalışma olmayacak, bundan sonraki süreçlerde de Adıyaman’daki bütün parkları temizleme gayreti içerisinde olacağız. Bu hususta bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman destek veren Adalet Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, ceza ve tevkif evleri genel müdürümüze ve denetimli serbestlik daire başkanımıza ve bütün yetkililerine, bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Adıyaman merkez ve ilçelerindeki belediyelere ait parkları temizleyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:32
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