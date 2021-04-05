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Yaşam Adıyaman'da dehşete düşüren anlar! Genç kızı feci şekilde darbettiler
Yaşam

Adıyaman'da dehşete düşüren anlar! Genç kızı feci şekilde darbettiler

Adıyaman'da genç kızlar arasındaki tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Bir genç kızın diğer kızlar tarafından feci şekilde darbedildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:12:00 - 2021-04-05 22:17:06

Adıyaman’da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti. Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Kızların tartışması kavgaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı. Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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