Adıyaman’da dehşet: 2 kızını öldürüp intihar etti

Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'de henüz ismi belirlenemeyen bir kişi 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kız çocuğunu bilinmeyen nedenlerden dolayı silahla vurarak öldürdü. Çocuklarını silahla öldüren baba daha sonra aynı silah ile intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.