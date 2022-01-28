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Yaşam Adıyaman'da çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Yaşam

Adıyaman'da çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 01:04:00 -
Adıyaman'da çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evin girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kap Cami Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin girişinde motosikletlerin bulunduğu alanda henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

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