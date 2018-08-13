Adıyaman'da cep telefonu kutusundan uyuşturucu hap çıktı
Çantasındaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirilen ve birçok suçtan aranan B.Ç.S. gözaltına alındı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:33
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfakarayolunun 10'uncu kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli tavırlar sergileyen B.Ç.S.'nin kimliği ile çantası kontrol edildi. Yapılan aramada çantadaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan arandığı belirlenen B.Ç.S., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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