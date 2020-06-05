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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:22:51 -
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da merkeze bağlı Sarıharman köyü karantina altına alındı.

Sarıharman köyünde rahatsızlanan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada tedavileri süren 4 kişinin yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek 65 yaş ve üstü 173 kişiye test uygulaması yaptı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Sarıharman köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Karar üzerine giriş ve çıkışı kapatılan köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Öte yandan köyün nüfusunun 700 olduğu ve 260 hanenin bulunduğu öğrenildi.


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