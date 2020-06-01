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Aktüel

Adıyaman'da bazı bina ve sokaklar karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:27:36 -
Adıyaman'da bazı bina ve sokaklar karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bazı bina ve sokaklar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vaka sayılarında artış olduğu belirtilen İmamağa, Siteler, Bahçecik, Bahçelievler, Karapınar, Malazgirt ve Alitaşı mahallelerinde bulunan bazı bina ve sokaklarda karantina uygulanmasına karar verildi.

Polis ekipleri, karantina kararı verilen bina ve sokaklar önünde güvenlik önlemi aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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