Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı: 1 asker yaralandı

Adıyaman'da bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü PKK mensuplarınca ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı asker hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de bölgede operasyon başlattı.

Ateşe verilen şantiyede hasar oluştu.