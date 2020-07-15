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Aktüel

Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:54:04 -
Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

17 ekip, 77 polisin görev aldığı uygulamada kafe, park ve umuma açık alanlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

Uygulamalarda 456 kişi, 56 araç, 30 iş yeri, 8 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.

Ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 2 kişiye maske takmamasından dolayı 900 lira para cezası uygulandı.

Adıyaman Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yunuslar Büro ekipleri ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü personelinin destek verdiği operasyonda aranması olan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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