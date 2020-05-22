Adıyaman’da 87 milyon TL ödeme yapıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, korona virüs (Covid-19) ile ilgili Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında Adıyaman’da 87 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.

Ahmet Aydın, Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında pandemiden etkilenen Adıyamanlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Sosyal Destek Programı 1. Faz ödemesinde 39 bin 490 kişiye 39 milyon 490 bin, 2. Faz’da 26 bin 967 kişiye 26 milyon 967 bin, 3. Faz’da ise 6 bin 838 kişiye 6 milyon 836 bin TL ödeme yapılmıştır.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 7 bin 406 çalışana 9 milyon 647 bin 493 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 4 bin 434 çalışana 2 milyon 305 bin 742 TL, işsizlik ödeneği kapsamında ise 2 bin 19 kişiye 2 milyon 149 bin 172 TL ödeme yapılmıştır.

Her şartta ve her daim milletimin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.