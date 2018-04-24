Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde 13 kişi yaralandı.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.