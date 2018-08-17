Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Adıyaman'ın Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, 14 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos’ta hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son dakika habere göre, bu sabah saatleridne gözaltına alınan Yuka, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.17 Ağustos 2018 Cuma 13:18
Adıyaman'ın Kömür beldesinde geçen salı günü bir grup terörist mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Dün ise PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralıları, hastaneye götürmek isteyen askerlerin bulunduğu askeri sivil aracı, terörist unsur zanneden güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle de 3 asker şehit oldu.
4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda dün olayla ilgisi bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı ise düzenlenen operasyonlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, görevinden uzaklaştırıldı.
HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka gözaltına alındı
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