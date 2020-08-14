  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman Üniversitesinde yetiştirilen 1 ton 200 kilo üzüm şehit yakınları ve dar gelirli ailelere dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:31:17 -
Adıyaman Üniversitesinde yetiştirilen 1 ton 200 kilo üzüm şehit yakınları ve dar gelirli ailelere dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ADYÜTAYAM) yetiştirilen 1 ton 200 kilo organik üzüm, kentteki şehit yakınları ve dar gelirli 400 aileye dağıtıldı.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ADYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kontrolünde paketlenen üzümler, Adıyaman Valiliğince önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri çalışmanın örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Turgut, üniversite bünyesindeki tarımsal uygulama merkezinde organik şekilde yetiştirilen 1 ton 200 kilo üzümü, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin yakınlarına ve kentteki dar gelirli ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Bu çalışmanın çok güzel geri dönüşlere vesile olacağından hiç şüphe duymadığını ifade eden Turgut, "Adıyaman Üniversitesi olarak insanımıza bilimin yanı sıra sosyal sorumluluk noktasında da örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Emeği geçen üniversite personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı