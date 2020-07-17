Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi puanları kaç? ÖSYM YKS TYT ve AYT sınavı 27-28 Haziran’da yapıldı. TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç 28 Temmuz'da açıklanacak. 2020 YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanmakta. Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020, Adıyaman Üniversitesi TYT en küçük en büyük puan, Adıyaman Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu. İşte Adıyaman Üniversitesi 4 yıllık ve iki yıllık puanları.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak. Üniversite tercih puanları YKS sınav sonuçlarının ardından YÖK tarafından açıklanıyor. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar YÖK atlas sistemi üzerinden üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşabilmekte.
Üniversite taban puanları için tıklayınız (önlisans-lisans YKS puanları)
Adıyaman Üniversitesi bölümleri
Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği(İÖ)
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)
(Sağlık Yüksekokulu)
Adıyaman Üniversitesi Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik(Yüksekokul)
(Sağlık Yüksekokulu)
Adıyaman Üniversitesi İktisat
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Matematik
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Tıp
(Tıp Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği(Fakülte)
(Turizm Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Programları
(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)