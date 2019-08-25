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Adıyaman Ünal Turizm'den açıklama: Biz dini hassasiyetleri olan bir firmayız, hukuki işlem başlatılacak

Adıyaman Ünal Turizm'e ait İzmir-Adıyaman seferini yapan bir otobüsün tabletinde 'Cinsel Unsurlar İçerir' uyarısıyla yayınlanan filme ilişkin açıklama firma sahibi Ünsal Sönmüş tarafından yapıldı. "Biz her şeyden önce dini ve kültürel hassasiyetleri olan bir kurumuz." diyen Sönmüş, "Yarım asırlık ve halka mal olmuş kuruluşumuza yakışmayacak bu tür içeriği olan filmleri otobüslerimize isteyerek yüklememiz mümkün değil. Konu otobüslerimize film yükleyen anlaşmalı firma ile ilgili ve gereken hukuki işlem derhal başlatılacak." ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:45
Adıyaman Ünal Turizm'den açıklama: Biz dini hassasiyetleri olan bir firmayız, hukuki işlem başlatılacak

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Adıyaman Ünal Turizm Firması'nın İzmir Adıyaman seferini yapan otobüsündeki bir yolcu, yeniakit.com.tr istihbarat hattına ulaşarak koltuk tabletinde erotik içerikli film olduğunu aktarmış ve şunları söylemişti:

"Bayram tatili dönüşünde eşim ile birlikte Adıyaman'a dönüyordum. Tablet televizyondan film izlemek isterken 'Erotik' kategorisi ile karşılaştım. Yanımda eşim ile gördüğüm bu çirkin görüntü karşısındaki tepkimi otobüs personeline ilettim. Haberleri olmadığını söylediler."

Açıklama bizzat firma sahibinden

Yeniakit.com.tr'nin gündeme getirdiği filme ilişkin açıklama bizzat firma sahibi Ünsal Sönmüş tarafından yapıldı. "Biz her şeyden önce dini ve kültürel hassasiyetleri olan bir kurumuz. " diyen Sönmüş, "Söz konusu haberi okuduğumuz an itibari ile tüm otobüslerde incelemelerde bulunduk." ifadelerini kullandı. Sorumluların belirlenerek haklarında hukuki işlem başlatılacağını vurgulayan Sönmüş, şunları söyledi:

'Gerekli hukuki işlem derhal başlatılacak'

"Yarım asırlık ve halka mal olmuş kuruluşumuza yakışmayacak bu tür içeriği olan filmleri otobüslerimize isteyerek yüklememiz mümkün değil. Otobüs tabletlerine filmleri yükletmek üzere bir firma ile anlaşmamız var. İlgili filmleri yükleyen firma ve görevlileri hakkında eğer kusurları var ise gerekli hukuki işlem en kısa sürede başlatılacaktır."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:45
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Adıyaman Ünal Turizm Firması

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  • SeyfullahSeyfullah31 dk önce
    Haberi yokmuş kesinlikle inanmıyorum bu hıyarlara sorsan domates alırken bile on tane manav gezerler ama böyle bir rezillikten haberleri olmadığını söylerler

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