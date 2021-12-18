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Kadın - Aile Adıyaman' da kadınlara KADES anlatıldı
Kadın - Aile

Adıyaman' da kadınlara KADES anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsat ilçesinde KADES uygulamasını kadınlara anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:45:00 -
Adıyaman' da kadınlara KADES anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Samsat ilçesinde ki kadınlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi vererek KADES uygulamasını tanıttı.

Samsat Yarımbağ ve Kırmacı köylerinde 57 kadın bilgilendirildi. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olarak biliniyor.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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