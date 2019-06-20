Adım adım yerli 5G’ye doğru
Yerli ve milli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk iletişim trafiği gerçekleştirildi.20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Yerli ve milli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk iletişim trafiği gerçekleştirildi. Mobil operatörlerin de katkı sunduğu ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ kapsamında HD kalitesinde video transferi ile ses araması canlı olarak yapıldı. 2020 yılında tamamlanacak projeyle Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi olması hedefleniyor.
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